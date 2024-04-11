В России и мире

Все товары параллельного импорта предлагают промаркировать

Товары, ввезенные по параллельному импорту, необходимо маркировать, аналогично тому как это уже происходит с меховыми изделиями, парфюмерией, обувью и другой продукцией. Такое предложение бизнеса содержится в проекте доклада ФАС о развитии конкуренции по итогам 2023 года.

В нем служба отмечает важность параллельного импорта с точки зрения обеспечения внутреннего рынка товарами иностранного производства, которые еще не изготавливают в России, пишут «Известия».

Сейчас параллельный импорт касается 40 категорий товаров, максимально широко его используют в категориях одежды и обуви. Согласно оценкам бизнеса, такой подход позволил снизить среднюю цену продукции от 7 до 50%.

«Первая и наиболее острая проблема параллельного импорта, с которой сталкиваются многие отечественные компании, которые продают иностранные товары, маркетплейсы и покупатели — это увеличение объемов ввоза под видом оригинальной продукции контрафактных товаров», сказано в заключительной части доклада. В ней представлены обобщенные позиции профильных ассоциаций, уточнили в ФАС. В частности, этой позиции придерживается Торгово-промышленная палата (ТПП), сказали в ведомстве.

Для решения проблемы организация предлагает ввести обязательную маркировку всех ввозимых по параллельному импорту товаров, речь идет о системе «Честный знак». Более того, уверены в ТПП, компании должны отчитываться о введении в оборот продукции — вплоть о реализации конечному потребителю.

В ТПП уточнили, что предложение о маркировке — идея одной из членских организаций. Потребитель должен быть защищен от подделок, поэтому следует выработать механизм подтверждения легальности продукции прежде, чем товары будут поступать в оборот, отметил представитель ТПП. Хотя в организации согласились: под маркировку продукции по параллельному импорту необходима серьезная инфраструктура, которой пока в РФ нет.

