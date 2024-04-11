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Биолог назвала продукты, помогающие «управлять генами»

Какие продукты могут «разбудить» защитные гены в организме, а какие провоцируют воспаления и другие патологические процессы, рассказала биолог-генетик Ирина Мальцева.

Некоторые продукты обладают не только питательными, но и терапевтическими свойствами, они даже могут оказывать влияние на ДНК, отметила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева. Эксперт объяснила, как работает этот механизм.

«Благодаря особым сигнальным путям, характерным для растений, даже небольшое количество полезных веществ может влиять на работу генов, которые, например, останавливают воспаление или рост онкологических клеток. Это эпигенетическое влияние, когда определенные продукты питания могут за счет определенных веществ "управлять" генами: ставятся на определенном участке ДНК "метки", которые влияют на работу генов. В результате гены либо блокируют выработку каких-то белков, либо активируют ее», – сказала Ирина Мальцева.

Искусственный интеллект (ИИ) определил порядка 111 фитонутриентов, которые не только позволяют снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению, привела пример биолог.

«ИИ делал сравнение таких продуктов, как зеленый чай, терпкий виноград, сельдерей, морковь, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарственными препаратами, предназначенными для лечения определенных онкологических заболеваний. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием», – уточнила Ирина Мальцева.

Некоторые продукты помогают в профилактике и лечении различных воспалений, продолжила она.

«Различные овощи, ягоды и фрукты, которые содержат палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления. А воспаление – это универсальная причина развития многих заболеваний: ожирение, диабет, атеросклероз. Некоторые злаки и орехи могут конкурировать со статинами – лекарственными препаратами, которые снижают уровень холестерина в организме при атеросклерозе», – добавила Ирина Мальцева.

Но есть продукты, которые могут «разбудить» гены, провоцирующие развитие заболеваний, пишет радио Sputnik со ссылкой на генетика.

«Раньше такими продуктами были ядовитые, например, ягоды. Сейчас мы их в основном не едим, но мы едим фастфуд, получаем переизбыток простых сахаров. И для наших генов это тоже чужеродные продукты, их не было в природе. Все, что чужеродно для нас, запускает активность генов, повышающих уровень воспаления. То есть мы едим фастфуд, а генетика нам отвечает выработкой воспалительных белков. И если делать так часто, то организм постепенно входит в состояние тлеющего воспаления», – предостерегла Ирина Мальцева.