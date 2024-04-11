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В Эстонии пригрозили закрыть монастыри при отказе выйти из подчинения РПЦ

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что православные монастыри в стране, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви (РПЦ), могут столкнуться с принудительным прекращением деятельности по решению государства.

Министр поехал во вторник в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату. По его словам, будет разъяснена позиция правительства «по проблемам, касающимся прямого подчинения» монастыря. Также может быть поднят вопрос о том, может ли и каким образом сам монастырь предпринять какие-то шаги, чтобы прекратить это подчинение. Ляэнеметс указал, что государство намерено дать приходам возможность самим принять соответствующее решение, пишет РИА Новости.

«Конечно, те, кто напрямую подчинен патриарху (Московскому и всея Руси - ред.) Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой - но если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там», - заявил министр радионовостям Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Ранее Ляэнеметс заявил об отсутствии планов по объявлению Русской православной церкви террористической организацией в Эстонии. До этого глава эстонского МВД заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), против этого высказалась оппозиционная Центристская партия.

Посольство РФ в Таллине ранее заявило, что Россия расценивает заявление Ляэнеметса об ЭПЦ как посягательство на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей Эстонии. Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что это заявление главы эстонского МВД показывает готовность жертвовать правами и свободами собственных верующих граждан из-за ненависти к России.

ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.

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По данным бюро статистики Эстонии, православные - самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви.