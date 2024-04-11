В России и мире

Названы страны, в которых больше всего оплачиваемых праздничных выходных

Иран и Камбоджа является мировыми лидерами по числу оплачиваемых праздничных выходных: в обеих странах насчитывается по 27 таких дней.

Иранцам столь продолжительный отдых обеспечивает большое количество религиозных праздников, а жителям Камбоджи, которая является по форме правления конституционной монархией, - памятные даты, связанные с важными вехами жизни королевской семьи, а также кхмерский новый год. Его принято отмечать с большим размахом в течение нескольких дней.

Россия по числу оплачиваемых праздничных выходных находится на тринадцатом месте в мире - в этом году таких дней получилось четырнадцать. Вместе с нами столько же отдыхают жители еще целого ряда стран, например, Ботсваны, Бахрейна и Мьянмы.

На нижних строчках рейтинга «отдыхающих стран» располагаются Тунис (6 оплачиваемых праздничных выходных), Уругвай (5 дней), и Чад (3 дня), пишет РИА Новости.

При этом есть целый ряд стран, где федеральным законом наличие таких выходных и вовсе не предусмотрено, либо остается на усмотрение работодателя. К таким относятся, например, США и Япония, а также небольшие островные государства Тихого океана.