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Банки потеряют важный источник заработка на россиянах уже с мая

30.04.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Россияне получат возможность переводить без комиссий между собственными счетами до 30 миллионов рублей ежемесячно, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, это очень актуальная новация. Дело в том, что суммы более 300 тысяч рублей неудобно перемещать из одного банка в другой, даже если использовать банкоматы. Кроме того, это и небезопасно.

Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей

«Конечно, в первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент — его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом», — уверен экономист.

Он напомнил, что действовавшие до последнего времени ограничения усложняли оплату сделок с недвижимостью или автомобилями. Людям приходилось платить комиссию за перевод собственных денег между банками, то есть своего рода налог «на безналичную инкассацию». Чтобы избежать трат, приходилось перевозить часть средств наличными, пишет «Прайм». Теперь делать это не нужно: операции с крупными суммами станут удобнее и прозрачнее, заключил Дмитрий Ферапонтов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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