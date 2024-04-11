В России и мире

В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube

Блокировка YouTube – это уравнение, у которого нет решения, он не заблокирован, так как нет российской альтернативы, а альтернативы нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.

«YouTube без объяснения причин удалил ещё несколько российских каналов: под бан попали "Свидетели и Гогуа", "Телега Шоу" и "Сорян, это пранк". На одном из них недавно вышло мое интервью, в котором мы вместе с журналистом Ильей Гогуа как раз рассуждали о том, зачем американская платформа так делает, и как мы должны реагировать. Повторюсь: блокировка YouTube – уравнение, у которого нет решения. Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы, но её нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом», - написал Горелкин.

Российским платформам нужно привыкнуть к мысли, что конкуренция с YouTube – убыточная история с точки зрения бизнеса, на которую потребуется много денег, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата.

«Какая из российских платформ сможет выполнить все эти условия и не обанкротиться – хороший вопрос. Есть мнение, что у нас слишком много видеохостингов, тогда как для борьбы с YouTube нужна консолидация. Возможно, нашим командам, которые сейчас конкурируют скорее не с американцами, а друг с другом, действительно пора объединиться? Я убежден, что сложение наработок российских компаний в итоге сможет привести к замещению YouTube не только на территории России, но и подарить возможность публиковать и смотреть видео без американской цензуры жителям дружественных стран. И в таком проекте наше государство наверняка будет очень заинтересовано», - подчеркнул он.