В России и мире

В России началась трехдневная рабочая неделя

Трехдневная рабочая неделя стартовала в России — это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае.

На прошлой неделе россияне отдыхали понедельника по среду, отмечая Праздник весны и труда, и работали всего два дня — 2 и 3 мая. Девятнадцатая рабочая неделя в году с 6 по 8 мая будет короткой, поскольку 9 и 10 мая объявлены выходными в честь Дня Победы. Последний рабочий день в среду будет сокращенным.

День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы.

В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года, пишет РИА Новости.