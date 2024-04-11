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Психолог объяснила, почему четырехдневная рабочая неделя подходит не всем

Многим идея четырехдневной рабочей недели кажется привлекательной, но далеко не всем подходит такой вариант, уверена психолог Марина Гогуева. Она рассказала, кому лучше придерживаться графика 5/2.

В российских СМИ регулярно обсуждается идея ввести четырехдневную рабочую неделю. Но не всякому человеку такой график подходит, многое зависит от нагрузки, отметила в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук, бизнес-психолог Марина Гогуева. Людям, которые за неделю должны выполнять определенный объем работы и едва успевают сделать это за пять дней, нет смысла переходить на четырехдневку, считает она.

«Если работа насыщенная и график настолько плотный, что человек за пять дней еле успевает выполнить свои задачи, то четыре рабочих дня для него будут очень сложными. Он будет работать на износ. А потом три выходных дня он будет лежать пластом и собираться с духом для еще одного четырехдневного рывка. Либо он будет работать в выходные дни, потому что будет понимать, что за четыре дня не успеет сделать свою работу. Из-за этого он будет больше уставать, больше болеть, быстрее выгорать», – предупредила Марина Гогуева.

Если же увеличить продолжительность рабочего дня при четырехдневной неделе, это негативно отразится на качестве жизни, пишет радио Sputnik.

«Если рабочий день вместо 18:00 часов будет заканчиваться в 19:00 или 19:30, то качество жизни снизится, потому что человек, наверняка, не будет успевать приготовить ни одежду, ни еду. Он будет питаться какими-то полуфабрикатами и перекусами. То есть его еда станет нездоровой. У него не останется возможности вечером, например, сходить в тренажерный зал или просто прогуляться, отдохнуть с друзьями», – поделилась мнением Марина Гогуева.

По ее словам, переход на четырехдневную неделю может быть целесообразен при свободном графике – в тех сферах, где важен только конечный результат, а не процесс работы.

«Если человек может сам себя организовать, если ему не нужна какая-то внешняя мотивация, не нужен внешний контроль, допустим, это человек, который совершенно спокойно работает на удаленке и в срок успевает выполнить все задачи, то, вероятнее всего, его четырехдневный график вполне устроит. Он четыре дня будет продвигаться к своему результату, если там стоят адекватные сроки, и три дня будет качественно отдыхать», – сказала Марина Гогуева.

Психолог уточнила, какой отдых может помочь восстановить силы после рабочей недели.

«Например, это бассейн, баня, массаж, спа, пешеходные прогулки, вязание, бисероплетение. То есть это качественный отдых для нашего тела и ума. Это занятия, которые не нагружают интеллект и помогают поймать размеренный темп, немного замедлиться», – заключила Марина Гогуева.