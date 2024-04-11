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Миллиардер Руперт Мердок женится на бывшей теще Романа Абрамовича

06.05.2024 09:59|ПсковКомментариев: 0

Медиамагнат и миллиардер из Австралии 93-летний Руперт Мердок женится на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, микробиологе Елене Жуковой.

Новости об их помолвке появились в прессе всего через полгода после того, как он неожиданно отменил свадьбу с предыдущей возлюбленной. Если в этот раз церемония все же состоится, этот брак станет для Мердока пятым, пишет «Лента.ру».

Напомним, Руперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит холдинг News Corp, в который входят сотни СМИ по всему миру. В частности, компания Мердока владеет американскими изданиями The Wall Street Journal и The New York Post, британскими The Sun и The Times, телеканалами Fox News и Sky News Australia. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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