В России и мире

Россия проведет учения с ядерным оружием

Генштаб готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Поручение дал президент России Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий поручил провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. В Министерстве обороны уточнили, что целью является поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны. Учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», отметили в оборонном ведомстве.

В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину. По словам Макрона, нельзя позволить себе устанавливать лимиты в отношении военной поддержки Украины, пишет «Лента.ru».

«Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил запрос Украины — чего сегодня нет, — у нас были бы легитимные основания задать себе этот вопрос [об отправке войск]», - сказал Макрон.

Кроме того, Макрон заявил, что многие страны Европейского союза согласны с позицией Франции по отправке военных сил на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что тот факт, что Франция продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины, является опасной тенденцией.

Как указал глава государства, на Западе заявляют о намерениях России напасть на Европу, но сами они выбирают цели для нанесения ударов на российской территории. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину. «Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир... все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — предупредил Путин.

Президент также отмечал, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Тогда же Путин затронул тему размещения ядерного оружия России в космосе. По его словам, эта информация является вбросом.

Тактическое ядерное оружие характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитных ракетных комплексов и ракет малой дальности.

Как отмечал военный эксперт Алексей Суконкин, мощность заряда тактического ядерного оружия — 200-300 тонн в тротиловом эквиваленте. Аналитик указывал, что такое оружие подходит для уничтожения танковой роты на марше, крупных скоплений пехоты с боевой техникой, мостов и транспортных узлов.