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В России и мире

Путин поручил заменять иностранные образовательные платформы на российские

08.05.2024 15:39|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин включил замену иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные в задачи государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Задачами, связанными с формированием каналов получения достоверной исторической информации и обмена такой информацией, являются... замена иностранных образовательных цифровых платформ отечественными аналогами», - говорится в документе.

Также в нем обозначена задача по формированию госпрограммы, которая бы предусматривала «организационную и финансовую поддержку научно-образовательных центров мирового уровня и образовательных организаций высшего образования, проводящих актуальные с точки зрения защиты российских государственных интересов исторические исследования».

Кроме того, в основах госполитики говорится о необходимости создать собственную систему мониторинга публикаций в сфере социально-гуманитарных наук, «основой которой должны стать независимые от зарубежных рейтингов отечественные показатели».

Для продвижения достоверных исторических знаний и популяризации событий истории России предполагается привлекать ведущих ученых и педагогов в этой сфере к работе со СМИ. Также одна из задач госполитики в этой сфере - расширение взаимодействия ученых-историков в рамках СНГ, расширение контактов с учеными других стран и активизация просветительской работы с соотечественниками за рубежом.

Еще одной задачей в этой сфере станет «совершенствование нормативно-правового, информационно-просветительского и научно-методологического обеспечения противодействия попыткам фальсификации истории в России и за рубежом, умаления значения подвига народа при защите Отечества». В числе задач и формирование государственного заказа на подготовку кадров, проведение научных исследований в области истории России и всех народов страны.

Кроме того, предстоит совершенствовать контроль качества историко-просветительских и образовательных программ в области истории и культуры, а также систему грантовой и другой поддержки исторических и культурных проектов. Еще одной задачей станет обновление фондов исторической литературы публичных библиотек, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
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