В России и мире

В ДТП погиб известный российский спортсмен, участник Олимпиады Игорь Сысоев

Участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине триатлонист Игорь Сысоев погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщает «МК» со ссылкой на источник в пресс-службе Федерации триатлона России (ФТР).

Фото: mk.ru

Родственники также подтвердили гибель спортсмена. В ФТР выразили соболезнования близким и родным – «он был замечательным специалистом и спортсменом».

Как отмечает издание, Игорю Сысоеву было 43 года. На Олимпийских играх в Афинах в 2004 году он занял пятнадцатое место, через четыре года в Пекине показал девятый результат.

В 2009 году стал победителем Кубка России.

С 2017 по 2020 год он работал в должности главного тренера сборной России по триатлону.