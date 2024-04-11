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Число погибших на месте обрушения подъезда дома в Белгороде достигло семи

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело седьмого погибшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Напомним, сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.

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Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.