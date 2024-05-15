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Дачникам дали советы, как спасти пострадавшие от заморозков растения

Растения, которые пострадали от заморозков, нужно обрезать и обильно полить, чтобы восстановить их здоровье, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Начало мая в столичном регионе выдалось значительно холоднее нормы, синоптики неоднократно фиксировали отрицательные температуры в ночное время. По мнению метеорологов, период заморозков в московском регионе этой весной уже завершен. А к середине этой недели и вовсе ожидается существенное потепление - воздух в Москве в дневные часы может прогреться до плюс 20 градусов Цельсия.

«Не все растения страдают одинаково при заморозках, поэтому важно определить, какие из них нуждаются в особом внимании и уходе. Растения, которые имели хрупкие и нежные стебли или листья, как правило, наиболее подвержены повреждениям при заморозках. Далее следует провести обрезку поврежденных частей растений. Удалите все замороженные листья и стебли, чтобы ускорить процесс восстановления растений. При этом важно быть осторожным и не повредить здоровые части растений», - сказал Чаплин.

По его словам, после обрезки растения следует обильно полить, чтобы восстановить уровень влаги в почве. Заморозки могут привести к обезвоживанию растений, поэтому правильный полив является неотъемлемым компонентом ухода после заморозков, пишет РИА Новости.

«Кроме того, растениям необходимо предоставить дополнительную защиту от будущих заморозков. Вы можете использовать специальные материалы для укрытия, такие как нетканый материал или специализированные садовые покрытия, чтобы защитить растения от низких температур. Это поможет сохранить тепло и предотвратить повторные повреждения от заморозков. Наконец, растениям необходимо обеспечить достаточное питание и удобрение. После заморозков они часто теряют важные питательные вещества, поэтому использование удобрений, богатых азотом и другими необходимыми элементами, поможет восстановить их здоровье», - отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что следуя вышеуказанным рекомендациям, можно обеспечить оптимальные условия для роста и развития растений, создавая прекрасный и здоровый сад.