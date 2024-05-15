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Запрет на продажу энергетиков подросткам могут ввести в текущем году

Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним могут ввести в 2024 году. Инициатива, разработанная депутатами Госдумы (ГД) РФ от всех фракций, получила положительный отзыв правительства и может быть принята до конца весенней сессии, рассказали депутаты.

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«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности его поддержала, но сам отзыв к нам еще не поступил, думаю, что он будет в Госдуме уже к концу этой недели. Поэтому мы направим документ на рассмотрение комитета 23 мая, а на пленарном заседании, которое будет через неделю после этого, примем его в первом чтении», — сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике от фракции «Единая Россия», один из авторов инициативы Максим Топилин.

Он отметил, что у правительства есть замечания, они будут учтены ко второму чтению. К нему депутаты, по его словам, будут готовиться также оперативно, чтобы заседание прошло в конце июня или начале июля. Парламентарий сослался на слова спикера ГД Вячеслава Володина, который отметил, что до августа нужно выйти на принятие этого законопроекта, пишут «Известия».

«Одно из главных замечаний правительства — как будет работать контроль за продажей энергетиков подросткам. Эту часть надо будет отработать. Кроме того, кабмин предложил привести понятия, которые используются в документе, в соответствии с техрегламентом. Мы уже провели переговоры со статс-секретарем Минздрава, надеюсь, что они окажут нам помощь в доработке законопроекта», — пояснил Максим Топилин.

