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Минцифры предложили усовершенствовать рассылку судебных извещений в РФ

Минцифры совместно с профильными ведомствами рекомендуется проработать инициативы по «информированию участников судебного процесса через портал Госуслуг». Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Из документа следует, что сроки проработки инициативы на текущий момент не указаны.

Как уточнили в Минцифры, сервис направления судебных извещений в электронном виде в личный кабинет «Госуслуг» уже реализован. Сервис «Госпочта» позволяет получать письма от госорганов, независимо от места нахождения. Они всегда приходят лично адресату, их сложно пропустить, так как дополнительно человеку приходит push-уведомление и письмо на электронную почту, также отметили в ведомстве.

Впрочем, как уточнил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, доставка подобных уведомлений — это проблема. По его словам, о возможности оформления такого сервиса на «Госуслугах» известно пока немногим, к тому же гражданам, не столкнувшимся с судебными разбирательствами, это просто не нужно.

«Например, должник кредитной организации может не знать, что с него пытаются взыскать задолженность. К примеру, если ответчику придет повестка в суд, но он не живет по месту прописки и не получает почту регулярно», — отметил эксперт.

По его словам, в результате человек может столкнуться с запретом на выезд за границу или блокировкой счетов. Логично было бы, чтобы такую информацию люди получали автоматически, пишут «Известия» со ссылкой на эксперта.