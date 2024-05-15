В России и мире

Отечественные бренды заняли все торговые площади ушедших иностранцев

Российские торговые центры (ТЦ) к настоящему моменту полностью заместили ушедшие из страны в 2022 году иностранные бренды. Импортозамещение зарубежных имен достигло 100%, сказал гендиректор брокера торговой недвижимости IBC Real Estate Алексей Ефимов, выступая на форуме Mallpic Sochi.

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«На место ушедших иностранных имен встали российские — отечественных брендов на рынке теперь сильно больше в том числе по доле площадей, которые они занимают. Причем это произошло достаточно быстро, всего лишь за два года, — рассказал эксперт.

Он напомнил, что 2022 году Россию покинули более 50 иностранных компаний разных категорий. Что касается торговых центров — в основном, это были представители fashion-индустрии.

По его словам, процесс замещения шел достаточно эффективно, торговые центры смогли использовать свои ресурсы более качественно: например, управляющие «нарезали» больше площадок под магазины. Это в итоге обернулось увеличением выручки объектов, пишут «Известия».

Для потребителей импортозамещение тоже стало благом: людям представили большее количество российских брендов. Покупатели в принципе достаточно хорошо отреагировали на то, что иностранные бренды импортозаместились в ТЦ. Так, по данным компании, ожидаемый рост оборота розничной торговли в РФ по итогам 2024 года составит 7,7% (+1,3 п.п. к 2023 году). В этом году потребители активнее покупают продукты и одежду, добавил эксперт.

