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Россия запустит спутник для получения цифровых данных об объектах на Земле

Радиолокационный спутник «Обзор-Р» находится на завершающей стадии изготовления, его запуск запланирован в ближайшее время, аппарат сможет делать не просто снимки из космоса, а получать цифровые данные о поверхности Земли и объектах на ней, сообщил гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«На завершающей стадии изготовления находится космический аппарат "Обзор-Р" №1. Его запуск планируется в ближайшее время», - сказал Дмитрий Баранов.

«Характеристики аппаратов данного типа позволят вести всепогодное круглосуточное наблюдение земной поверхности с высоким разрешением и преимуществами, которые дает нам технология радиолокации. Это не просто фотография, это цифровые данные о свойствах поверхности, объектах на ней», - рассказал гендиректор предприятия.

Ранее сообщалось, что спутник «Обзор-Р» №1 пополнит российскую орбитальную группировку в 2024 году. Также ожидается запуск другого радиолокационного спутника – «Кондор-ФКА» №2 (первый был запущен 27 мая 2023 года), пишет РИА Новости. Как сообщил ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев, аппараты будут в том числе использоваться для радиолокации льда.