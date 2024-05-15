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Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией

Власти Эстонии решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса.

«Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — сказал глава МВД.

Он пояснил, что Эстония собиралась получить так называемый «Саатсеский сапог» — часть Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию, пишет РИА Новости. В обмен на это в Таллине планировали отдать России приграничный участок земли протяженностью около четырех километров. Теперь решено построить вокруг «Саатсеского сапога» объездную дорогу.

Общая протяженность эстонско-российской границы — 338 километров, при этом юридически она не оформлена. По суше проходят 135 километров, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру.

Таллин намеревался завершить обустройство в 2026 году, но затем срок сдвинули на конец 2025-го.

Главы МИД двух стран в 2014 году подписали договоры о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, но парламенты не ратифицировали эти документы.