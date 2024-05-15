В России и мире

В России создали гель для восстановления костей со 100% идентичностью

Первый в мире биоассемилирумый гель для регенерации, который позволяет восстановить костную ткань с идентичностью в 100% и лечить, в том числе крупные пулевые и осколочные повреждения костей, разработали специалисты Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ). Об этом сообщил доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой технологии лекарств пятигорского филиала вуза (ПМФИ) Дмитрий Компанцев.

«Наш препарат представляет собой сложную питательно-строительную смесь, усиленную активаторами регенерации. Такой подход позволяет организму запустить собственный механизм восстановления костной ткани. Уровень идентичности восстановленной костной ткани составляет 100%, так как она синтезирована собственными клетками остеофитами (наростами из костной ткани - ред.). Зарегистрированных аналогов по составу продукта на рынке изделий медицинского назначения на сегодня нет», - цитирует его ТАСС.

Компанцев уточнил, что материал в отличие от имеющихся на рынке биоинертных костнозаместительных материалов представляет собой смарт-систему, активизирующую процессы заживления. Он представлен в виде геля для заполнения костных дефектов, а не традиционного порошка. Это не только создает удобство для работы хирурга, но также обеспечивает более полное заполнение межкостного дефекта - глубокое проникновение в скрытые полости, плотный контакт с поврежденными тканями.

Материал может использоваться при оперативных вмешательствах на костных тканях челюстно-лицевой области, для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей в стоматологии и хирургии, в том числе для лечения пулевых и осколочных ранений. Препарат обеспечивает повышенную способность к остеоинтеграции - процессу прирастания живых костных клеток к поверхности импланта, а также стимулирует заживляющие и регенерирующие процессы образования костей с восстановлением костной ткани.

По данным разработчиков, в настоящее время методика была апробирована на животных с наличием больших дефектов кости, которые не могли самостоятельно регенерировать. Исследование показало: костные дефекты полностью восстановились за счет собственной полноценной костной ткани, с восстановлением первоначальной толщины и образованием новых кровеносных сосудов.