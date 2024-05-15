В России и мире

Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке

Экономика России с начала XXI века увеличилась в 8 раз и заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении, а Япония стала единственной страной, где ВВП сократился, следует из анализа данных Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Данные приведены только по экономикам с размером ВВП от 100 миллиардов долларов: на конец прошлого века таких было 35, а по итогам 2023 года - 68.

Быстрее всех экономика росла у присоединившейся к БРИКС Эфиопии – с начала века она увеличилась в 19,4 раза, до 160 миллиардов долларов. Далее следует Китай, чей ВВП вырос в 14,6 раза, до 17,7 триллиона долларов. Третью строчку занимает Казахстан, где экономика выросла в 14,2 раза - до 261 миллиарда долларов с 18,3 миллиарда.

Четвертым по темпам роста стал Вьетнам (рост в 13,9 раза, до 434 миллиардов), пятерку замыкает Катар (в 13,2 раза, до 234 миллиардов долларов). Кроме того, в десятку входят Румыния, экономика которой увеличилась в 9,3 раза - до 346 миллиардов долларов, Кения (в 8,6 раза, 109 миллиардов), Бангладеш (в 8,4 раза, 446 миллиардов) и Индонезия (8,3 раза, 1,4 триллиона долларов).

Помимо Эфиопии, Китая и России в БРИКС быстрее всего росла Индия – ее экономика с начала века увечилась в 7,6 раза. ВВП ОАЭ за эти годы вырос в 4,8 раза, Египта – в 4 раза, Ирана – в 3,7 раза, Бразилии - в 3,3 раза, ЮАР – в 2,5 раза, пишет РИА Новости.

Единственной страной, которая показала сокращение ВВП в долларовом выражении с начала века, стала Япония, входящая в «Большую семерку». Ее экономика сократилась на 15% - до 4,2 триллиона долларов против 5 триллионов по итогам прошлого столетия.

Самый медленный рост ВВП за прошедшие годы у Греции, где он составил лишь 83%. Менее чем вдвое выросли также Пуэрто-Рико (+88%) и входящая в G7 Италия (+97%). Среди других стран "Большой семерки" быстрее всего росла Канада (в 2,9 раза), затем идут США (рост в 2,7 раза), Германия (2,3 раза), Франция (в 2,2 раза) и Великобритания (2 раза).