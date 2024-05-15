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Эксперт объяснил необходимость сократить детализацию истории европейских стран в школах

В российских школах необходимо сократить «чрезмерную детализацию» истории европейских стран и преподавать, в том числе историю и культуру Китая, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.

По словам Кирилла Бабаева, сегодня «необходимо преподавать в российских школах историю и культуру Китая и других цивилизаций Востока».

«Дело в том, что в школе мы изучаем европейскую историю культуру во всех ее проявлениях, учим тексты про Эйфелеву башню и Биг-Бен, знаем личную жизнь всех французских монархов 18-го века, а что мы знаем об истории и великих памятниках Китая?» - сказал он.

Бабаев подчеркнул, что Китай сегодня является ключевым партнером России, с которым нужно выстраивать отношения на уровне бизнеса, органов власти, на уровне научных и студенчески обменов.

«Но многие вполне образованные россияне не могут дискутировать с нашими партнерами даже в базовых формах о китайской истории и культуре, потому что мы никогда их не проходили», - добавил он.

По мнению Кирилла Бабаева, необходимо сбалансировать школьную программу таким образом, чтобы выпускники имели представление и об истории европейской цивилизации, к которой, безусловно, относится и Россия, и об истории цивилизаций Азии.

«В школьной программе по истории необходимо удалить слишком большую детализацию европейской части, добавить вместо этого некоторое количество базовых фактов об истории Китая, Индии, Ирана, арабского Востока, Африки», - резюмировал он.