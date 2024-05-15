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Россия впервые запустила спутники связи с 5G

Российская компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, впервые аппараты используют связь 5G, сообщило Минцифры в Telegram-канале.

«Российская компания "Бюро 1440" запустила еще три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами», — уточнили в ведомстве.

Их разработка заняла менее 14 месяцев. Спутники миссии «Рассвет-2» в два раза больше по массе и габаритам, так как на них установили больше нового оборудования.

Это уже вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия «Рассвет-1» стартовала в июне прошлого года и была признана полностью успешной.

При прохождении первой миссии скорость составляла 48 мегабит в секунду, а задержка — 42 миллисекунды. Такие данные дают возможность сделать видеозвонок на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K.

«Результаты миссии "Рассвет-2" ожидаются в ближайшие месяцы», — отметили в министерстве.

Там добавили, что аппараты продолжат тестировать еще несколько месяцев. Это позволит создать отечественный сервис широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну, начав свою работу в 2027 году.

«Для министерства создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет — одна из ключевых инициатив», — прокомментировал глава Минцифры Максут Шадаев.