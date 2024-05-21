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Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании.

«Легенда Disney Ричард М. Шерман... ушёл из жизни в субботу, 25 мая, в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз в результате болезни, связанной с возрастом. Ему было 95 лет», - говорится в заявлении на сайте компании.

Согласно заявлению, Ричард Шерман вместе с братом Робертом Шерманом получили две премии «Оскар» за работу над музыкой к кинофильму «Мэри Поппинс» 1964 года, кроме того, они были трижды удостоены премии «Грэмми». Братья Шерманы также работали над музыкой к мультфильмам «Книга джунглей» и «Винни-Пух и медовое дерево», пишет РИА Новости.