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Пограничники РФ отрабатывают новые тактики на фоне вступления Финляндии в НАТО

Пограничники на Балтике вырабатывают новые меры на фоне вступления Финляндии в НАТО. Проводится дооснащение и перевооружение, отрабатываются новые тактики против беспилотников и безэкипажных катеров, сообщил сотрудник пограничной службы ФСБ России Игорь Грицай в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Производятся комплексные мероприятия по довооружению, перевооружению, дооснащению. Вырабатываются новые тактические приемы, как против борьбы с беспилотными летательными аппаратами, безэкипажными катерами, также для эффективного применения оружия и технических средств при надежной защите и охране государственной границы. <...> Мы рассматриваем весь спектр угроз, которые могут возникнуть на государственной границе с учетом вступления Финляндской республики в НАТО и готовимся к ним», - цитирует его ТАСС.

По словам ведущего, все катера береговой охраны теперь вооружены крупнокалиберными пулеметами «Корд».