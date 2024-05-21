В России и мире

Продажи игровых консолей в РФ выросли на 70%

За первые четыре месяца 2024 года в России было продано около 580 тыс. игровых приставок — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Растут и продажи консолей в деньгах, добавили в пресс-службе объединенного ритейлера.

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«При сохранении такой тенденции мы прогнозируем, что общий объем продаж консолей в 2024-м составит не менее 40 млрд рублей и станет рекордным показателем за последние несколько лет. Предыдущий максимальный объем рынка в деньгах был отмечен в 2023-м и достиг 24 млрд рублей, — отметили в «М.Видео-Эльдорадо».

По данным «Авито», в I квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года значительно увеличились продажи консолей популярных марок. Так, системы бренда Steam в первые три месяца покупали в 2,3 раза чаще, сообщили в компании. Это касается и реализации устройств Sony — на 54%, пишут «Известия». Также произошел рост интереса к Nintendo и Xbox — их в I квартале покупали чаще на 47% и 33% соответственно, рассказали в «Авито».

Если говорить о таких серьезных игровых устройствах, как Sony Playstation и Microsoft Xbox, то росту спроса на них способствовало снижение цен, указывает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Из-за пандемии, сопровождавшейся дефицитом комплектующих на мировом рынке гаджетов и сбоев в логистических цепочках, актуальные модели этих приставок в массовом порядке начали появляться в РФ только в начале 2022 года — цена этого устройства тогда составляла 80–90 тыс. рублей, напомнил эксперт. Но сейчас она снизилась примерно до 50 тыс. рублей, что сделало консоли доступными широкому кругу геймеров, рассуждает Сергей Половников.