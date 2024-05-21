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Врач рассказала, сколько чашек чая можно пить в день

Рекомендуется пить не более двух чашек чая в день, при этом даже здоровому человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков и газировки, сообщила заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

«Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай. Кофе тоже не следует злоупотреблять, при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем можно чашку кофе в день выпивать. В вечернее время лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков, которые могут вызывать бессонницу», - рассказала Галина Волкова.

Здоровому человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков, газировки и добавленного сахара в чае и в кофе, пишет РИА Новости.