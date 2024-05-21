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Назван способ поделиться будущей пенсией с родителями

Идея депутатов, согласно которой дети смогут передать свои коэффициенты родителям, заслуживает внимание. Но даже если такой закон примут, воспользоваться им смогут не все, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Согласно подготовленному фракцией ЛДПР законопроекту, ежегодно можно будет передать не более двух коэффициентов из расчета по одному баллу каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме. Эта идея заслуживает внимания, считает юрист.

«Однако при более детальном рассмотрении инициативы необходимо учитывать текущие реалии — средний размер заработной платы в регионах и все еще сохраняющийся серый сегмент зарплат», — добавил он.

Если для получения максимального количества коэффициентов — 10 в год — нужно зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, то с зарплатой в 40-50 тысяч человеку придется все заработанные коэффициенты отдавать на пенсию родителей, пишет «Прайм». Заботиться о своей достойной старости в этом случае вряд ли удастся, подсчитал Иван Соловьев.