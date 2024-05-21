Польша вводит ограничения на передвижения российских дипломатов

Польские власти вводят ограничения на передвижение по стране российских дипломатов. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране», - отметил глава польского МИД.
Он подчеркнул, что дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства), пишет ТАСС. По словам Сикорского, меры не коснутся посла России Сергея Андреева.