В России и мире

С бывшего депутата Госдумы Рашкина сняли судимость

С бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина сняли судимость, он получил справку об отбытии условного наказания. Об этом рассказал его адвокат Константин Лазарев.

«У него было наказание — три года лишения свободы с испытательным сроком на два. Два года испытательного срока прошли. Он получил справку об отбытии наказания», — цитируют его «Известия».

На период испытательного срока Рашкин должен был ежемесячно получать отметку по месту прописки.

Ранее, 14 февраля, Московский городской суд отказал экс-депутату в условно-досрочном освобождении (УДО) от наказания. После отказа Кунцевского суда Мосгорсуд вернул Рашкину его ходатайство. Экс-депутат заявлял, что имеет право на УДО, потому что возместил нанесенный при преступлении ущерб, не совершал иных правонарушений и сдал свое оружие.

Смотрите также Депутата Госдумы от КПРФ задержали с тушей лося в машине

Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте 29 октября 2021 года. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал на него заявление в полицию. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

22 апреля 2022 года Калининский суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с двухлетним запретом охотиться.

Смотрите также Коммуниста Рашкина осудили на три года условно за незаконную охоту

Государственная дума РФ лишила Рашкина мандата 25 мая 2022 года досрочно, потому что обвинительный приговор суда по обвинению в незаконной охоте в отношении депутата вступил в силу. 22 июня 2022 года его мандат по решению Центризбиркома (ЦИК) отдали члену совета организации «Левый фронт» Анастасии Удальцовой.

Смотрите также Госдума лишила коммуниста Рашкина депутатского мандата

29 сентября 2022 года Рашкин пытался вернуть себе статус депутата, но Верховный суд отклонил его иск. Рашкин считал, что его лишили мандата без законных оснований и это решение было политизированным.