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На Солнце произошла новая мощная вспышка

Новая мощная вспышка произошла на Солнце, вероятность того, что она вызовет магнитные события на Земле, мала, но всё же не равна нулю, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

Ранее мощная вспышка на Солнце произошла 27 мая.

«Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Вспышка произошла около 20 минут назад. Предварительный балл — X1.4. Область продолжает движение к линии Солнце-Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник», - сказал Богачёв.

Он уточнил, что событие «не гиперсильное» и находится на нижней границе высшего класса X. Однако тот факт, что область за две недели не растеряла энергию и, едва показавшись на видимой стороне Солнца, произвела уже две вспышки высшего балла, «вызывает почти шоковое состояние» у учёных, признался Богачёв.

По словам руководителя лаборатории, при каждом появлении на видимой стороне, номер активному центру присваивается заново. В этот раз центр также перенумеровали, теперь он будет фигурировать под номером 3697, пишет РИА Новости.

«Текущее положение области почти исключает влияние на Землю, но всё же только "почти". В целом, зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем, по касательной. Если наблюдения покажут, что это возможно, будет выпущено отдельное сообщение. В зоне прямого воздействия на планету область окажется, примерно, начиная с субботы-воскресенья», - добавил учёный.