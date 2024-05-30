В России и мире

«Клещи-монстры» атакуют Европу

По Европе распространяются «клещи-монстры» из рода Hyalomma, пишут западные издания со ссылкой на исследования ученых.

Фото: РИА Новости

Этот вид клещей может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки. Изначально они обитали на территориях с тропическим климатом, но в последнее время, по мнению ученых, их принесли в Европу дикие животные, пишет РИА Новости.

«Клещи-монстры» особенно распространены в Испании и на юге Италии, но уже есть информация, что их нашли в Великобритании, Германии и Швеции.