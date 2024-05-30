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В России нашли способ объективно диагностировать паранойю

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта в вместе с коллегами из Медицинского университета Пловдива (Болгария) нашли в мозге нейронные сети, которые отвечают за возникновение паранойи и депрессии. Благодаря этому врачи смогут объективно диагностировать эти нарушения по данным функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сейчас это делают с помощью тестирования пациента по специальным опросникам. Однако такой метод субъективен и не всегда точен.

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«Существующие опросники позволяют делать выводы о наличии у пациента паранойи и депрессии в зависимости от количества баллов, которое набрал человек. Но это не всегда объективно. Могут быть какие-то сложные случаи — например, пограничное число баллов или даже ложноположительный результат тестирования. А когда мы во время ответов заглядываем в мозг человека, мы более объективно судим о его состоянии по различным маркерам, которые подтверждают наши выводы», — сказал научный сотрудник БФУ Семен Куркин.

На МРТ ученые видят различия между мозгом больного и здорового человека. Это определенные нейронные сети, то есть взаимодействия между различными участками мозга. Специалисты с помощью МРТ-аппарата получают сигнал из каждой зоны, а затем благодаря математической обработке выявляют связи между ними. И по этим данным находят отличия между разными группами пациентов, пишут «Известия».