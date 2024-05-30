Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экзотика агротуризм
кадры решают всё
творог правда и мифы
взгляд в будущее ИТ в образовании
ENERGY кешбэк-игра
Господин Рейтингомер
дело ФАПное
чипсы из Пскова на ПМЭФ
топ заведений для выпускников
ПЭМЗ ищет сотрудников
места для выпускного
выход есть профилактика суицида
Кабельный потенциал
ковать кадры пока горячо
где в Пскове получить права
 
 
 
ещё В России и мире 30.05.2024 10:140 «Клещи-монстры» атакуют Европу 31.05.2024 08:400 В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов 31.05.2024 08:000 Дома россиян предложили оборудовать погодными датчиками 31.05.2024 07:400 Эксперты рассказали о причинах отказов молодых людей работать водителями грузовиков 31.05.2024 07:200 В России нашли способ объективно диагностировать паранойю 30.05.2024 21:200 Ученые NASA обнаружили необычный темный кратер на Марсе
 
 
 
Самое популярное 28.05.2024 15:0113 Фонтаносрач 29.05.2024 10:000 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными 29.05.2024 13:121 Осторожно: змеи! 26.05.2024 20:000 Синоптики дали прогноз погоды на Северо-Западе России на следующую неделю
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Дома россиян предложили оборудовать погодными датчиками

31.05.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Власти рассматривают возможность оборудования многоквартирных домов (МКД) устройствами погодного регулирования. Инициатива была предложена во время заседания комиссии Госсовета по энергетике, следует из протокола заседания.

Такие датчики устанавливаются на систему отопления домов, реагируют на температуру атмосферы и в зависимости от этого регулируют мощность обогрева, позволяя избегать лишних энерготрат, пояснил экономист Андрей Лобода. По его словам, технология может себя окупить за три-пять лет, пишут «Известия».

«Минэкономразвития поддерживает инициативу по оборудованию домов погодными датчиками, затраты на их установку смогут быстро окупиться», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что основная задача такого регулирования — поддержание оптимального соотношения между комфортным микроклиматом зданий и экономичным расходом топлива. Оборудование многоквартирных домов такими датчиками реализуется в совокупности с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), пояснили там.
«Годовая экономия тепловой энергии в таком случае составляет около 18%. Площадь многоквартирных домов с АИТП, в 2022-м выросла на 2,8% (с 1,18 до 1,21 млрд кв. м) по сравнению с 2021-м. Вместе с тем доля МКД, оборудованных АИТП, от общего количества зданий составляет всего 12,7%», — рассказали в Минэкономразвития.

По оценкам министерства, ежегодно необходимо оборудовать автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами 18 млн кв. м площади МКД, что потребует порядка 5,8 млрд рублей.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 250 человек
31.05.2024, 08:400 В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов 31.05.2024, 08:200 Праздничную программу провели для воспитанников деревни SOS 31.05.2024, 08:000 Дома россиян предложили оборудовать погодными датчиками 31.05.2024, 07:400 Эксперты рассказали о причинах отказов молодых людей работать водителями грузовиков
31.05.2024, 07:200 В России нашли способ объективно диагностировать паранойю 31.05.2024, 07:000 ЕГЭ по математике сдают выпускники псковских школ 30.05.2024, 22:590 В Пскове побит температурный рекорд 1995 года 30.05.2024, 22:000 Что важно учесть при трудоустройстве на сезонную работу, объяснил юрист
30.05.2024, 21:400 У животных есть осознание, заявила биолог 30.05.2024, 21:370 Снятый в Псковской области фильм номинирован на премию ИРИ 30.05.2024, 21:320 Роль вузовских музеев в популяризации спорта обсудил Дмитрий Белюков с коллегами в Москве 30.05.2024, 21:200 Ученые NASA обнаружили необычный темный кратер на Марсе
30.05.2024, 21:030 Ярмарку трудоустройства для молодежи в Пскове посетили около 560 юношей и девушек 30.05.2024, 21:000 Жизнеустройство людей с ментальными нарушениями обсудили эксперты в рамках фестиваля «Другое искусство» 30.05.2024, 21:000 Увеличения прожиточного минимума ждут в России к 2025 году 30.05.2024, 20:410 Показ музыкальной драмы «Царь Иудейский» впервые прошел в Пскове
30.05.2024, 20:400 Более 10% работающих жителей Пскова продлят отдых в июне отпусками и отгулами - опрос 30.05.2024, 20:200 Апробация рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами по экзаменам прошла в Пскове 30.05.2024, 20:130 Спектакль о пакетике представили в Псковском театре драмы 30.05.2024, 20:030 Движение транспорта запретят на нескольких улицах в Пскове из-за реконструкции сетей теплоснабжения
30.05.2024, 20:000 Росгвардейцы провели профориентационное занятие для учащихся Псковского политехнического колледжа 30.05.2024, 19:540 Псковский музей стал победителем конкурса «VK Гранты» 30.05.2024, 19:400 Крышу дома на улице Санаторной капитально отремонтировали в Пскове 30.05.2024, 19:330 Футбольный фестиваль для девочек пройдет в Пскове 20 июля
30.05.2024, 19:330 Андрей Турчак: Электронное предварительное голосование «Единой России» состоялось в 80 регионах в рамках 163 кампаний 30.05.2024, 19:210 Фотовыставка о прошедших событиях фестиваля «Другое искусство» открылась в Пскове  30.05.2024, 19:200 О последствиях потери урожая из-за майских заморозков рассказал экономист 30.05.2024, 19:150 Более 7 километров автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтируют в 2024 году
30.05.2024, 19:030 Выставка репродукций в технике батик открылась в Пскове 30.05.2024, 19:000 Разделять чувства и эмоции научили осужденных в псковском СИЗО 30.05.2024, 18:580 Столб дыма поднялся над Великими Луками 30.05.2024, 18:550 Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет
30.05.2024, 18:440 Уличный спектакль детей с особенностями представили в Пскове  30.05.2024, 18:400 Культурно-образовательный проект «Город мастеров» завершился в Псковской области 30.05.2024, 18:370 Ярмарка ремесленников с ограниченными возможностями открылась в Пскове  30.05.2024, 18:300 «Пастырь»: Что значит поклоняться Богу?
30.05.2024, 18:200 Псковские таможенники передали на нужды СВО автомобиль и партию товаров народного потребления 30.05.2024, 18:000 Почти 420 тысяч псковичей планируют охватить профосмотрами в 2024 году 30.05.2024, 18:000 Верховный суд подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода 30.05.2024, 17:500 Жара, дождь и грозы ожидаются в Псковской области 31 мая
30.05.2024, 17:440 Фестиваль «Безопасный город» проведут в Пскове в День защиты детей 30.05.2024, 17:431 Туристический маршрут Псковской области вошел во всероссийскую карту патриотических проектов 30.05.2024, 17:400 Базовый набор для приготовления окрошки вырос в цене на 10% 30.05.2024, 17:370 Отца двух дочерей в Пскове пришлось объявить в розыск для взыскания алиментов
30.05.2024, 17:320 Псковская делегация побывала на молодёжном форуме «Алтай. Территория развития» 30.05.2024, 17:260 Злоумышленники завладели аккаунтами нескольких псковичей на «Госуслугах» 30.05.2024, 17:200 Финалистки проекта «Мисс и Миссис Великие Луки» презентовали свои таланты 30.05.2024, 17:190 Чем была обусловлена гроза в Псковской области, рассказала синоптик
30.05.2024, 17:130 «Любятово» будет угощать гостей ПМЭФ запеченными чипсами из Пскова 30.05.2024, 17:120 Великолучанин сядет в тюрьму за неуплату алиментов и нежелание работать 30.05.2024, 17:091 С пометкой «молния» 30.05.2024, 17:060 Уголовное дело в отношении экс-сотрудника псковской Росгвардии Гайдукова прекращено
30.05.2024, 16:580 Четыре зоны рекреации в Псковской области получили санитарно-эпидемиологические заключения 30.05.2024, 16:440 Сравнимая с размерами города облачная ячейка накрыла Псков 29 мая 30.05.2024, 16:305 Власовцы нашего времени 30.05.2024, 16:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 мая
30.05.2024, 16:110 Во вторую смену в Псковской области учатся свыше семи тысяч детей 30.05.2024, 16:070 В Псковской области стартовала летняя оздоровительная кампания 30.05.2024, 16:040 Внутрипоселковый газопровод построили в великолукской деревне Кислово 30.05.2024, 16:010 Дети смогут отдохнуть в псковском аквапарке бесплатно
30.05.2024, 15:590 Действия силовиков при атаке беспилотников отработали в Великих Луках 30.05.2024, 15:580 «Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве». ВИДЕО 30.05.2024, 15:520 Александр Козловский встретился с командой центра бесплатной юрпомощи «Земляки» 30.05.2024, 15:400 Похитители продуктов в Пскове хотели откупиться от полиции за 100 тысяч рублей
30.05.2024, 15:390 Поправку на миллиард рассмотрят на ближайшей сессии депутаты областного Собрания 30.05.2024, 15:370 Игорь Романов официально зарегистрирован секретарем совета реготделения «Новых людей» 30.05.2024, 15:332 Игорь Иванов: Прогрессивная шкала налогообложения – очередная победа профсоюзов России 30.05.2024, 15:290 Российские подростки дотянулись удочкой до ЛЭП и попали в реанимацию
30.05.2024, 15:210 Движение транспорта на время велосоревнований ограничат в Пскове 15 июня 30.05.2024, 15:120 «Беседка»: Летний отдых детей в вопросах и ответах. ВИДЕО 30.05.2024, 15:010 «Блогерши» и «работяги» появятся в спектакле «Стрекоза и муравей» в Пскове 30.05.2024, 14:590 Монтаж иконостаса начался в Успенском соборе в Пушкинских Горах
30.05.2024, 14:530 Сергей Безруков выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2024, 14:360 Судимый пскович отправится в тюрьму за кражу сыра и украшений 30.05.2024, 14:320 Редкие образцы печатной графики XVIII—XIX веков представлены на выставке в Пушкинском заповеднике 30.05.2024, 14:270 Грозы, град и шквалистый ветер: Северо-Запад России находится в зоне особого риска, предупреждают синоптики
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru