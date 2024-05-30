В России и мире

Дома россиян предложили оборудовать погодными датчиками

Власти рассматривают возможность оборудования многоквартирных домов (МКД) устройствами погодного регулирования. Инициатива была предложена во время заседания комиссии Госсовета по энергетике, следует из протокола заседания.

Такие датчики устанавливаются на систему отопления домов, реагируют на температуру атмосферы и в зависимости от этого регулируют мощность обогрева, позволяя избегать лишних энерготрат, пояснил экономист Андрей Лобода. По его словам, технология может себя окупить за три-пять лет, пишут «Известия».

«Минэкономразвития поддерживает инициативу по оборудованию домов погодными датчиками, затраты на их установку смогут быстро окупиться», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что основная задача такого регулирования — поддержание оптимального соотношения между комфортным микроклиматом зданий и экономичным расходом топлива. Оборудование многоквартирных домов такими датчиками реализуется в совокупности с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), пояснили там.

«Годовая экономия тепловой энергии в таком случае составляет около 18%. Площадь многоквартирных домов с АИТП, в 2022-м выросла на 2,8% (с 1,18 до 1,21 млрд кв. м) по сравнению с 2021-м. Вместе с тем доля МКД, оборудованных АИТП, от общего количества зданий составляет всего 12,7%», — рассказали в Минэкономразвития.

По оценкам министерства, ежегодно необходимо оборудовать автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами 18 млн кв. м площади МКД, что потребует порядка 5,8 млрд рублей.

