В России и мире

Эксперты рассказали о причинах отказов молодых людей работать водителями грузовиков

Несмотря на высокие зарплаты — 150-250 тысяч рублей в зависимости от региона, молодые люди не хотят работать водителями-дальнобойщиками, рассказали представители отрасли. Причина — в сложных условиях и низком престиже профессии.

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При этом сейчас в России около 40% — это водители в возрасте от 40 до 50 лет, следует из свежего исследования Института социально-политических исследований Федерального центра РАН и Национального автомобильного союза (НАС).

Многие из них жалуются на проблемы со здоровьем и в целом готовы поменять профессию из-за сложных условий, что также является одной из причин дефицита кадров в области.

«Средний возраст кандидатов увеличивается примерно на 10% год к году. Несмотря на достойные заработные платы и улучшение условий труда, молодежь не стремится в эту профессию», — рассказала директор по персоналу транспортной компании Delko.

Из-за непопулярности профессии и старения водителей дефицит кадров в этой отрасли по итогам 2023 года достиг 25%, подчеркнул директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

В России не хватает автошкол, которые специализируются на обучении водителей категории «CE» — менее половины площадок по всей стране, «Известия». Кроме того, большая часть действующих учреждений готовят учеников на устаревших тягачах с прицепами, считает президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов, совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.