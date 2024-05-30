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В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов

В Госдуму вносят межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов.

Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди» во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым. Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан.

Авторы инициативы предлагают запретить продажу в рознице никотина «(в том числе полученного путем синтеза) или его производных, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки», пишут РИА Новости.

Как отмечается в пояснительной записке, запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов, защита здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов.

Авторы инициативы со ссылкой на экспертов отмечают, что сейчас электронные сигареты в России курят порядка четырех миллионов человек. При этом число вейперов среди подростков, по данным Минздрава, к началу прошлого года выросло в десять раз по сравнению с 2011, когда в России стартовала продажа электронных сигарет.

По их словам, врачи выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам пневмонию, у курящих электронные сигареты, как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. Даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей, каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, указали авторы законопроекта.

«Учитывая причиняемый вейпами вред здоровью граждан, по данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж», - отмечается в пояснительной записке.