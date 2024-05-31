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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи вейпов

В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, проект доступен в думской базе данных.

Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди» во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», - следует из текста законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке, запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов, сохранение здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов, пишет РИА Новости.

«По экспертной оценке, около 4 миллионов человек в нашей стране используют электронные сигареты. При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет», - указали авторы проекта.

По их словам, врачи выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам пневмонию, у курящих электронные сигареты, как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. Даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей, каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, указали авторы законопроекта.

«Учитывая причиняемый вейпами вред здоровью граждан, по данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж», - отмечается в пояснительной записке.