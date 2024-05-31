В России и мире

Роспотребнадзор заявил о некорректной оценке ВОЗ данных по эпидситуации с корью

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемиологической ситуации с корью являются некорректными и предвзятыми по отношению к России, поскольку в статистике не учитываются мигранты, активно прибывающие в страны Евросоюза (ЕС) в последние годы, сообщает Роспотребнадзор.

«Вызывают сомнения публикуемые данные об инфекционной заболеваемости, в том числе корью, в странах ЕС. Европа столкнулась с наплывом беженцев с Украины, большинство из них не привиты, поскольку на протяжении последних десятилетий в стране отмечались системные проблемы с вакцинацией населения против всех управляемых инфекций, включая корь», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнули в Роспотребнадзоре, в ЕС не проводится иммунизация мигрантов, беженцев и других труднодоступных групп населения в отличие от РФ. Среди прочего, в России работает система индивидуального учета и расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него. При выявлении заболевания неотлагательно принимаются меры — например, учебные заведения переходят на дистанционный формат занятий, пишут «Известия».

При этом в мире продолжается рост заболеваемости корью, отметили в ведомстве. Так, на середину апреля зарегистрировано 120,3 тыс. случаев, более 47% — в Европе.

К концу месяца в разные субъекты страны должны поставить 1,3 млн доз препарата.

Ранее, 28 мая, СМИ передавали, что ВОЗ опубликовала доклад, согласно которому Россия вошла в тройку по заболеваемости корью в Европе с апреля 2023 года по март 2024 года. Согласно информации ВОЗ, за 12 месяцев в стране было зафиксировано 18 977 случаев заболевания корью. Второе место занял Азербайджан, где за год выявили 28 855 случаев, а первое — Казахстан с 36 292 случаями.