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В России и мире

Эксперт рассказал о консолидации Центробанка и силовиков в борьбе с мошенниками

02.06.2024 14:40|ПсковКомментариев: 1

Регуляторы, правоохранители, компании сферы информационной безопасности, телекоммуникаций объединили свои усилия и перекрыли мошенникам почти все лазейки для обмана россиян, рассказал в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«К сожалению, говорить о переломе, действительно, пока рано. Но сейчас произошла консолидация усилий регуляторов, правоохранительных органов и компаний сферы информационной безопасности, телекоммуникаций и так далее», - сказал Голованов в ответ на вопрос о переломе в борьбе с мошенничеством.

Он привел в пример систему «Антифрод», после появления которой стало невозможно подделать номер входящих телефонных звонков. Из-за этого мошенники перешли в мессенджеры - соответственно, появился запрос на ограничение мошеннических звонков в мессенджерах, а перед компаниями стала задача создать блокировку для них, пишет РИА Новости.

«Аналогично в случае мошенничества регуляторы обращаются к банкам: зачем вы отдаете деньги мошенникам? Банки говорят - это же деньги клиента, как мы их не отдадим? Предлагают - введите лимиты. Банки ввели. А что сделали мошенники? Они стали заставлять жертв брать кредиты, сейчас их можно получить нажатием одной кнопки. Причем до ковида этого ведь не было. Соответственно, что делать? Вводятся лимиты на кредиты. И все. То есть этой лазейки, которую нашли мошенники, скоро не будет», - объяснил Сергей Голованов.

Отвечая на вопрос, найдут ли мошенники другие лазейки, эксперт сказал, что «пока варианты закончились».

Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. 

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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