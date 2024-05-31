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Врач предупредила об опасном свойстве напитка шорли

Как сделать газированный напиток шорли более полезным, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

Безалкогольный шорли – это смесь сока и минеральной воды. Считается, что он полезнее других фруктово-ягодных напитков, поскольку содержит сравнительно мало сахара. Так ли это, объяснила врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Если мы говорим о соковом напитке, разбавленном минеральной водой, то он газированный. А газ за счет раздражающего воздействия на слизистые оболочки желудка и кишечника может ускорять всасывание веществ, которые принимает человек. Поэтому, с одной стороны, человек получает меньше фруктозы, которая очень быстро поднимает уровень сахара в крови. Но, с другой стороны, за счет раздражающего воздействия пузырьков газированного напитка всасывание (сахара, – ред.) все равно будет очень быстрым», – предупредила Татьяна Жаровская.

Злоупотреблять этим напитком не стоит, уверена врач.

«Выпивать в жаркий период один раз в день не более одного стакана шорли – допустимо. Больше не рекомендуется, особенно, если есть нарушения углеводного обмена или заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, энтерит, панкреатит – из-за раздражающего действия пузырьков», – сказала Татьяна Жаровская.

По ее словам, есть способ сделать шорли более ценным для организма, пишет радио Sputnik.

«Если развести сок обычной водой или выпустить газ из той же самой минеральной воды, тогда напиток станет более полезным", – отметила Татьяна Жаровская.