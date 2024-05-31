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В России и мире

В России создали устройство для оценки эффективности иппотерапии

03.06.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

Ученые Южного федерального университета разработали прототип устройства, с помощью которого можно определить, насколько пациент и лошадь подходят друг другу для проведения иппотерапии. Аппаратно-программный комплекс включает в себя два блока сбора данных, которые размещают на человеке и животном, а также блоки обработки и синхронизации информации. 

Изобретение дает возможность инструктору получать сведения о психофизиологическом состоянии участников иппотерапии, а также оценивать синхронности их движений, от чего в основном и зависит эффективность тренировки. Тренер получает информацию на экране своего смартфона в режиме реального времени.

«Одни датчики измеряют частоту сердечных сокращений всадника и лошади, а другие паттерны движения корпуса человека, которые происходят вдоль трех осей. В свою очередь движется и животное. Устройство оценивает взаимовлияние движений участников сеанса. Лечебный эффект от иппотерапии достигается, когда человека повторяет ту же проекцию движений, что и его питомец и они двигаются синхронно. Если этого не происходит, значит они не подходят друг другу, нужно подобрать другую пару», — сказала заведующая лабораторией кафедры встраиваемых и радиоприемных систем Института радиотехнических систем и управления (ИРТСУ) ЮФУ Оксана Шпаковская.

Иппотерапия — методика психофизиологической реабилитации с помощью верховой езды. Она дает условия для одновременного позитивного воздействия на физическую и психоэмоциональную сферу пациента. Лечение с помощью лошади может помочь больным с различными психосоматическим расстройствами и проблемами с опорно-двигательным аппаратом. 

Ее часто применяют для терапии детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждая лошадь имеет свои особенности походки, которые больше подходят одним пациентам, и меньше другим, поэтому необходимо подбирать правильную пару, пишут «Известия». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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