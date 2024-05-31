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Глава Рослсехоза рассказал о сокращении пройденных огнем площадей

Площадь, пройденная огнем в этом году, ниже средних значений за много лет, рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников. Сейчас этот показатель немного превышает 650 тыс. га, сообщил он.

«Это в полтора раза меньше, чем средняя многолетняя норма», — отметил глава Рослесхоза.

Сложная ситуация, по его словам, сложилась в Забайкалье и в Бурятии, где пожары охватили десятки тысяч гектаров.

«Но на всех пожарах работают люди, техника, воздушные суда, то есть, ситуация контролируемая. И мы надеемся, что такой она сохранится и до конца сезона», — заверил Иван Советников.

Летом особенную пожарную опасность Рослесхоз прогнозирует на территории 20 регионов, пишут «Известия».