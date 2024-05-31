В России и мире

Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам

Банки отказались от ожиданий скорого снижения ключевой ставки и ждут ее дальнейшего роста либо сохранения на текущих уровнях. Поэтому они спешат повысить ставки по некоторым вкладам, рассказал главный аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич.

Снижения ключевой ставки теперь ждут не ранее 2025 года. Более того, с немалой долей вероятности регулятор может повысить ее на этом или следующем заседании из-за сохранения высокой инфляции. В этой ситуации банки подстраиваются под новую реальность. Так, о повышении до 18% ставки по флагманскому продукту «Лучший» в пятницу объявил Сбербанк.

«Однако, на наш взгляд, пока текущих факторов может оказаться недостаточно для подъема Центробанком ставки на ближайшем заседании. Ожидаем, что по итогам заседания 7 июня ставка будет сохранена на уровне 16%, но будет дан сигнал о готовности ужесточить денежно-кредитную политику на одном из следующих заседаний в случае роста проинфляционных рисков», — указал Зварич.

До тех пор, пока регулятор не повысит ставку, предложения по вкладам будут улучшать лишь некоторые банки — если им нужна дополнительная ликвидность на определенные сроки. После повышения ключевой, если оно произойдет, выгодные предложения по вкладам станут массовыми, заключил аналитик. Однако это по-прежнему затронет лишь депозиты сроком до полугода, пишет Прайм.