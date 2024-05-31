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В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС

Производство энергии на АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии приостановлено из-за неисправности турбины, сообщает в понедельник оператор TVO.

«Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано сегодня в 11.41 из-за неисправности турбины. В настоящее время ведется расследование», - сказано в публикации оператора в соцсети X.

АЭС «Олкилуото» располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря, пишет РИА Новости. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.