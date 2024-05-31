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В каждом районе Екатеринбурга откроют по вытрезвителю

Восемь вытрезвителей построят в Екатеринбурге — по одному в каждом районе города. Учреждения возведут, чтобы городу разрешили провести Всемирные игры дружбы. Частные вытрезвители разрешили строить в 2021 году, но за три года в городе они так и не появились.

Вопросом создания вытрезвителей занимаются на областном уровне. В департаменте информполитики объяснили, что в регионе еще нет закона, который регулирует работу подобных учреждений, пишет 66.RU.

Вытрезвители ликвидировали в 2012 году по инициативе Минздрава. Предполагалось, что работу с пьяными людьми будут вести полицейские вместе с медиками. Но такие учреждения так и не сформировали.

В 2019 году депутаты Госдумы заговорили о возвращении вытрезвителей. В 2020 году Владимир Путин принял закон о возрождении системы платных вытрезвителей в России с 2021 года. Их можно было строить на условиях государственно-частного партнерства.

В сентябре 2021-го Минздрав, Минтруд и МВД подписали совместный приказ о работе вытрезвителей. Согласно документу, граждане смогут находиться там не более суток. Человека должны отпускать домой после естественного вытрезвления или личного отказа от содержания.

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Напомним, вопрос о строительстве вытрезвителя прорабатывают и в Пскове.