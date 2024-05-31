В России и мире

Названо самое дешевое направление для пляжного отдыха за рубежом

Самым дешевым направлением для отдыха за границей в летнем сезоне 2024 года стала Абхазия. Такие данные приводит «Лента.ру» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Пляжный отдых в Абхазии стоит 55-61 тысяча рублей с перелетом на одного человека. На втором месте по дешевизне среди самых популярных стран — Египет. Там можно провести отпуск за 81-94 тысячи рублей, а в ОАЭ цены варьируется в диапазоне 90-113 тысяч рублей.

Кроме того, в Таиланде средний чек туров на лето составляет 93-107 тысяч рублей, а в Турции — 105-128 тысяч рублей.