В России и мире

В преддверии Олимпиады из Парижа изгнали тысячи бездомных

Во Франции активисты заявили, что «социальные чистки» в Париже и его окрестностях усилились в преддверии Олимпийских игр. Об этом 3 июня сообщила британская газета Guardian со ссылкой на доклад группы Le Revers de la Médaille, представляющей 90 ассоциаций.

Изгнанию подверглись просители убежища, а также семьи и дети, уже оказавшиеся в уязвимой ситуации, говорится в докладе. Кроме того, полиция начала преследовать работников секс-индустрии и наркозависимых, лишая их привычной среды, где они могли бы получить жизненно важную медицинскую помощь и поддержку, пишут «Известия».

По данным активистов, выселения и ликвидации палаточных лагерей в городе и его окрестностях активизировались с апреля 2023 года, а за последние 13 месяцев было переселено около 12 тыс. человек.

«Хотя эта государственная политика проводится уже несколько лет, ряд показателей заставляет нас полагать, что Олимпийские игры действуют как ускоритель», — говорится в документе активистов.

Поль Алаузи, координатор по мониторингу здоровья в организации «Врачи мира», обвинил власти в «социальной чистке» наиболее неблагополучного населения города, чтобы Париж «предстал в самом лестном свете» к Олимпийским играм. По его словам, людей доставляют автобусами во временные региональные центры, созданные в прошлом году в качестве краткосрочного решения проблемы.

«Они прячут беду под ковер», — дал оценку действиям французских властей Алаузи.

Для долгосрочного решения проблемы бездомных необходимо построить не менее 20 тыс. домов по всей Франции, в том числе 7 тыс. в регионе Иль-де-Франс, заключили активисты.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля до 11 августа. Паралимпийские игры продлятся с 28 августа до 8 сентября.