В России и мире

Более 70% российских колледжей нуждаются в ремонте

Ремонт не требуется лишь 28% российским колледжей, следует из мониторинга движения «Народный фронт». Его аналитики опросили почти 3 тысячи директоров таких образовательных учреждений, притом что всего, по данным Минпросвещения, их в России 3,2 тысячи.

Так, почти треть директоров колледжей сообщили «Народному фронту», что здания образовательных организаций нуждаются в капитальном ремонте, еще 12% заявили, что необходима реконструкция, еще более трети — нужен косметический ремонт.

Директора колледжей, отмечая, в чем еще нуждаются их учреждения, также сообщили, что следует обновить IT-оборудование (59%, можно было отметить несколько пунктов), мебель в аудиториях (48%), лабораторную базу (32%), мастерские (30%), отремонтировать крыши (24%), коридоры (23%), системы отопления (20%), столовые (17%).

При этом 92% директоров сообщили, что у них проводилось переоснащение мастерских, в 59% случаев оно велось в рамках федеральных проектов «Молодые профессионалы» (Национальный проект «Образование») и «Профессионалитет». Однако Народный Фронт выявил ряд проблем при оснащении организаций СПО новым оборудованием: 23% организаций СПО испытывают острую необходимость в оснащении лабораторий и не имеют возможности использовать ресурсы других организаций или предприятий, 28% директоров считают состояние производственного оборудования и лабораторной базы устаревшим.

Кроме того, 76% директоров образовательных организаций, в распоряжении которых имеются общежития, сообщили, что зданиям требуется ремонт, из них 45% респондентов сообщили, что требуется капитальный ремонт или реконструкция зданий. Данная ситуация подтверждается и мнением учащихся, проживающих в общежитиях: 58% из них не удовлетворены условиями проживания. Среди основных причин недовольства — плохие условия проживания: старый ремонт, антисанитария, старая, плохая мебель, пишут «Известия».