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Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков

Мошенники научились создавать видео или аудио, имитирующие образ и голос представителя банка, для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Одним из способов использования дипфейков является мошенничество с финансами и кибербезопасностью. Мошенники могут создавать поддельные видео- или аудиозаписи, имитирующие голос или образ представителя банка или компании, чтобы заполучить доступ к конфиденциальным данным или деньгам. Это может включать подделку звонков или сообщений от вымышленных представителей, которые просят о передаче конфиденциальной информации или средств», - сказал он, пишет РИА Новости.