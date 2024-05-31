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В России и мире

МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности

05.06.2024 20:21|ПсковКомментариев: 0

Риски превращения Прибалтики и Северной Европы в зону повышенной напряженности растут из-за враждебных действий властей стран этих регионов в попытке «сдерживать» Россию, а также вступления в НАТО Финляндии и Швеции, говорится в сообщении на сайте МИД России.

5 июня в Калининграде под руководством первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Владимира Титова состоялось региональное совещание руководителей посольств России в Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

«Рассмотрено состояние отношений России с соответствующими государствами, уточнены основные задачи дипломатических и консульских представительств по защите наших интересов в условиях созданной недружественными странами нынешней сложной геополитической ситуации. Предметно обсуждены текущие и будущие меры противодействия антироссийской политике недружественных государств. Констатировано, что власти этих стран продолжают осуществлять враждебный курс в попытке "сдерживать" Россию и добиваться дальнейшего разрыва естественных связей с нами. Дополнительным фактором, меняющим военно-политическую обстановку в Балтийско-Арктическом регионе, стало вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Тем самым усугубляются риски превращения этой части евразийского континента в зону повышенной напряженности», - говорится в сообщении МИДа.

Был проведен обмен мнениями по информационной и военно-мемориальной работе, противодействию попыткам фальсификации истории, защите прав соотечественников, практическим вопросам обеспечения функционирования роспосольств.

В ходе отдельной встречи Владимира Титова с врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных отмечена особая роль региона в качестве форпоста России на Балтике. Обсуждены задачи обеспечения его беспрепятственного развития, логистической доступности, поддержания международных контактов.

Участники совещания также встретились с командованием Балтийского флота, возложили цветы к памятнику Петру I, отдали почести павшим морякам-балтийцам и посетили кафедральный Свято-Георгиевский морской собор Балтийского флота.

Источник: Псковская Лента Новостей
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